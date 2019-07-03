الان تتابع روحاني: ايران ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم اعتباراً من الاحد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني الأربعاء ان بلاده تنوي فعليا أن تنتج اعتبارا من 7 تموز/يوليو اليورانيوم المخصب بدرجة تفوق الحد الاقصى المسموح به ضمن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى والبالغ 3,67%.
وقال روحاني خلال جلسة مجلس الوزراء بحسب شريط فيديو بثه التلفزيون الايراني “في 7 تموز/يوليو، درجة التخصيب لن تبقى على 3,67%. سنضع هذا الالتزام جانبا، وسنرفع الدرجة الى أعلى من 3,67% بقدر ما نريد، وبقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا”.
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