روحاني: ايران ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم اعتباراً من الاحد

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني الأربعاء ان بلاده تنوي فعليا أن تنتج اعتبارا من 7 تموز/يوليو اليورانيوم المخصب بدرجة تفوق الحد الاقصى المسموح به ضمن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى والبالغ 3,67%.

وقال روحاني خلال جلسة مجلس الوزراء بحسب شريط فيديو بثه التلفزيون الايراني “في 7 تموز/يوليو، درجة التخصيب لن تبقى على 3,67%. سنضع هذا الالتزام جانبا، وسنرفع الدرجة الى أعلى من 3,67% بقدر ما نريد، وبقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا”.