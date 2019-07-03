الان تتابع طائرات النظام السوري تشن غارات عنيفة جنوب إدلب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إدلب (سوريا) - الخليج 365:
نفذت طائرات النظام السوري الحربية عدة غارات جوية صباح اليوم الأربعاء استهدفت مواقع في ركايا سجنة وحيش وبابولين ضمن القطاع الجنوبي من ريف إدلب و محيط الفوج 46 بريف حلب الغربي فيما استهدف الطيران الروسي صباح اليوم مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي .
وألقى الطيران المروحي 4 براميل متفجرة على محور كبانة بجبل الأكراد .
وشنت طائرات روسية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره العاصمة البريطانية، عدة غارات جوية بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء على مناطق في حرش منطقة الحمامة بريف مدينة جسر الشغور حيث استهدفت معسكراً لتنظيم “هيئة تحرير الشام” فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية .
كما قصفت قوات النظام بأكثر من 150 قذيفة صاروخية ومدفعية مواقع في اللطامنة وكفرزيتا ولطمين بريف حماه الشمالي وسفوهن وبعربو وحسانة والنقير وعابدين و محيط خان شيخون بريف إدلب الجنوبي وزمار وجزرايا بجنوب حلب.
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