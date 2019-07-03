الان تتابع روحاني يهدد باستعادة مفاعل “آراك” لأنشطته السابقة بعد 7 يوليو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:
هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعودة مفاعل “آراك” لأنشطته السابقة، بعد 7 يوليو، إذا لم تف الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي بوعودها.
وأكد روحاني أن بلاده ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي ما دام الجانب الآخر ملتزما به، داعيا الأوروبيين والأميركيين إلى العودة للتفاوض والالتزام ببنود الاتفاق النووي.
وفي الجهة المقابلة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن “إيران تنتهك الاتفاق النووي والآن تتخطى الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب”.
وفي تغريدة للرئيس الأمريكي على تويتر، صباح اليوم، قال: “إيران تنتهك الاتفاق النووي البالغ قيمته 150 مليار دولار بجانب 1.8 مليار دولار نقداً، مع الولايات المتحدة ومع آخرين لم يدفعوا شيئاً وذلك قبل أن أصبح رئيساً بمدة طويلة”.
وأضاف: “هم الآن يتخطون الحد المسوح به للمخزون، أمر غير جيد”.
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