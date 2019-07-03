القوات المسلحة تعلن مد فترة سحب واستلام الملفات بالمدارس العسكرية الرياضية

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على مد فترة سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكل من القاهرة (الهايكستب) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم محافظات الجمهورية حتى يوم الأربعاء الموافق 17/ 07/ 2019، ومد فترة استلام الملفات حتى يوم الاثنين الموافق 22 /07/ 2019 .

وحسب بيان للعقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلبة الموهوبين رياضيًا للالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية "من البنين" للعام الدراسي 2019 - 2020 لمختلف المراحل الدراسية (ابتدائي وإعدادي وثانوي) طبقًا لشروط القبول بكل مرحلة، وتيسيرًا على الطلبة المتقدمين وأسرهم، بما يساهم في دعم مشروع القوات المسلحة الطموح لصناعة البطل الأوليمبي وإمداد المنتخبات القومية في كل الألعاب الفردية بأجيال من الأبطال الرياضيين ليحققوا لمصر العديد من الإنجازات غير المسبوقة في البطولات العالمية والأوليمبية .