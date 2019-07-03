قائد القطاع الغربي لليونيفيل ناقش خطة معالجة أزمة النفايات مع اتحاد بلديات صور

زار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي ​برونو بيشوتا​ مقر اتحاد ​بلديات صور​ والتقى بنائب الرئيس ​حسن حمود​ حيث تبادل الجانبان الأفكار والطروحات لوضع خطة استراتيجية بعيدة المدى لمعالجة ​أزمة النفايات​ في قرى ​قضاء صور​.

وشكر حمود الجنرال بيشوتا على الزيارة "التي تعكس مدى التقارب والمودة بين ​اليونيفيل​ الإيطالية والشعب ال​لبنان​ي"، كما أثنى على "المساهمة القيّمة للكتيبة الإيطالية في سبيل تحقيق ​الأمن​ والإستقرار في المنطقة"، مشيداً بدعمهم للسكان المحليين عبر إنجاز المشاريع الخدماتية والإنمائية العديدة لفائدة معظم القرى والبلدات الجنوبية.

وأعرب الجنرال بيشوتا عن شكره "للدعم المتواصل لجنود حفظ السلام الإيطاليين"، مشدداً على "العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بإيطاليا"، ثم عبر عن أهمية التعاون مع السلطات المحلية في ​جنوب لبنان​ في سبيل إنجاح مهمة اليونيفيل.