نزيه نجم: قانون تسوية مخالفات البناء لا يبرء المخالفين

كشف رئيس ​لجنة الأشغال​ النيابية النائب ​نزيه نجم​ أن "نسبة مخالفات البناء هي 90 في المئة، للأسف نحن في بلدنا أينما كان هناك مخالفات حتى الهواء فيه مخالفة وذلك بفضل الجميع"، موجها سؤالا الى ​نقابة المهندسين​ ولكل القيميين على ​قطاع البناء​، "اذا أحد المهندسين قام بمخالفة بناء ولم تلحظها المديرية العامة للتنظيم المدني، أو اذا لحظتها وغضت النظر، لماذا يتم إعطاء المهندس إذن بناء جديد؟".

وفي حديث الى برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة "صورت ​لبنان​"، لفت نجم الى أنه "بعد كل سنوات الحرب والتفلت نحاول اعادة تنظيم ما نحن عليه، ونريد اعادة انتظام ​القطاع العام​"، مشددا على "أننا لا نريد فقط سماع الإعتراض، بل على من يعترض أن يقدم حلا".

وأكد أن "قانون تسوية مخالفات لبناء لا يبرء المخالفين"، متمنيا أن "يتم إتخذا قرار مشترك بين ​التنظيم المدني​ ونقابتي المهندسين في ​بيروت​ و​الشمال​، بعدم إعطاء أي رخصة بناء جديدة لكل من يخالف".