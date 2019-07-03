كشف رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه نجم أن "نسبة مخالفات البناء هي 90 في المئة، للأسف نحن في بلدنا أينما كان هناك مخالفات حتى الهواء فيه مخالفة وذلك بفضل الجميع"، موجها سؤالا الى نقابة المهندسين ولكل القيميين على قطاع البناء، "اذا أحد المهندسين قام بمخالفة بناء ولم تلحظها المديرية العامة للتنظيم المدني، أو اذا لحظتها وغضت النظر، لماذا يتم إعطاء المهندس إذن بناء جديد؟".
وفي حديث الى برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة "صورت لبنان"، لفت نجم الى أنه "بعد كل سنوات الحرب والتفلت نحاول اعادة تنظيم ما نحن عليه، ونريد اعادة انتظام القطاع العام"، مشددا على "أننا لا نريد فقط سماع الإعتراض، بل على من يعترض أن يقدم حلا".
وأكد أن "قانون تسوية مخالفات لبناء لا يبرء المخالفين"، متمنيا أن "يتم إتخذا قرار مشترك بين التنظيم المدني ونقابتي المهندسين في بيروت والشمال، بعدم إعطاء أي رخصة بناء جديدة لكل من يخالف".
كانت هذه تفاصيل خبر نزيه نجم: قانون تسوية مخالفات البناء لا يبرء المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.