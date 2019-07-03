حاصباني خلال مسابقة :UCMAS لمنح الجيل الناشىء الثقة لينجح في حياته

نظم معهد PLC - Professional Learning Center، بالتعاون مع مؤسسة UCMAS العالمية، وفي إطار برنامجه التطويري لقدرات الأولاد الذهنية، "المباراة الوطنية في ​لبنان​"، للمرة السادسة على التوالي، والتي شارك فيها 500 طالب وطالبة من مختلف المدارس برعاية نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ وحضوره في قصر المؤتمرات في ضبيه. وقد شارك في الإحتفال ممثل وزير الخارجية والمغتربين القنصل وسام كلاكش، سفير ​ماليزيا​ Mohd Aznor bin Mahat ممثلا بالسيدة Nur Haidar Abd Wahid، النائب فادي سعد، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلا بالرائد روني الهاشم، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ​الأب بطرس عازار​، رئيسة ​المركز التربوي للبحوث والإنماء​ الدكتورة ندى عويجان ممثلة بالأستاذ سامر سيف الدين، المستشارالإعلامي لوزير التربية ألبير شمعون، رئيس "جمعية المعلوماتية المهنية" في لبنان كميل مكرزل، نقيب وعضو مؤسس في النقابة اللبنانية للمعلوماتية والتكنولوجيا الاستاذ جورج خويري، بالإضافة إلى حشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والتربوية.

حاصباني رأى في كلمة للمناسبة ان "يسعدني أن أكون معكم مرة جديدة للمشاركة بهذه الفرحة التي تشعرون بها جميعا خصوصا أنكم ترون أولادكم الذين حققوا هذا الإنجاز الكبير ونحن شاهدون على ذلك وأنا أشعر بكم لأن أولادي الثلاثة يشاركون في هذه المسابقة". مشيرا الى أن "علينا جميعا أن نبذل جهدا لنسلم الجيل المقبل الشعلة لتكون الحياة أفضل من تلك التي تسلمناها"، آملا أن "يستطيع هذا الجيل القيام بواجباته من أجل خدمة الإنسانية ولا سيما أن العالم يتغير والتحديات تتفاقم والتطور يتسارع أكثر من قدرة الإنسان على مواكبته".

وأكد أن "المسؤولية كبيرة على الجيل الناشىء، من هنا ضرورة أن نمنحه القدرات والثقة لينجح في حياته"، لافتا إلى "أهمية ما يتعلمه هؤلاء الأولاد في معهد PLC وما يقومون به من خلال ​برنامج UCMAS​، الأمر الذي يعزز قدرتهم الذهنية، إحترام التفاصيل، الجدية في العمل، إحترام الوقت وروح المنافسة العادلة والشريفة التي نفتقدها في هذه الأيام". وأعرب عن فخره بالتلاميذ "على خلفية جديتهم ومثابرتهم بغض النظر عن النتائج باعتبار أن المهم والأهم أن يتحضروا للمستقبل أينما حلوا"، مؤكدا أن "لبنان بأمس الحاجة لهذا النجاح الذي يجعله منارة المنطقة"، وشكر كل القييمين على هذا الحدث ولاسيما الرئيس التنفيذي لمعهد PLC سعد سعد كما أخص بالشكر التلاميذ المشاركين والأهالي المواكبين".

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد والنقابة اللبنانية للمعلوماتية والتكنولوجيا بحيث اعتمدت النقابة PLC كأفضل معهد تعليمي في لبنان للEdutech Courses : Coding, Robotics, CS, Programming, Steam.

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وكان قد تخلل الإحتفال عرض فيلم عن المسابقات المحلية والعالمية وفيلم آخر تناول البرامج التعليمية والتدريبية لمعهدPLC.

يشار إلى أن معهد PLC سيتكفل بتأمين سفر الفائزين إلى "كمبوديا" وإقامتهم ليمثلوا لبنان في المباراة العالمية التي تضم 82 بلدا والتي تنظمها UCMAS في شهر كانون الأول 2019.

وفي الختام تبادل حصباني وسعد وWONG الدروع، كما وزعت الجوائز على الطلاب الفائزين.