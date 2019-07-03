النشرة: الجيش يسير دوريات مؤللة على الطريق الدولي زحلة بعلبك

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع أن الجيش اللبناني يسير دوريات مؤللة على الطريق الدولي زحلة بعلبك منذ ساعات الصباح ويقيم حواجز ثابتة ومتحركة في عند تقاطع الطريق الدولي.
وأشار الى أنه للمرة الاولى يحرك الجيش اللبناني عشرات الملالات بهدف حفظ الأمن والتدخل السريع بعد اشتباكات أمس بين آل المصري في حورتعلا والتي أدت إلى إصابة المختار شوقي المصري واشتباكات حوش النبي بين شبان من ال الحاج حسن والتي أدت إلى إصابة رئيس البلدية فؤاد الحاج حسن الذي كان يسعى للتهدئة بين المتخاصمين.
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