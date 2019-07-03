النشرة: الجيش يسير دوريات مؤللة على الطريق الدولي زحلة بعلبك

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ أن ​الجيش اللبناني​ يسير دوريات مؤللة على الطريق الدولي زحلة ​بعلبك​ منذ ساعات الصباح ويقيم حواجز ثابتة ومتحركة في عند تقاطع الطريق الدولي.

وأشار الى أنه للمرة الاولى يحرك الجيش اللبناني عشرات الملالات بهدف حفظ ​الأمن​ والتدخل السريع بعد ​اشتباكات​ أمس بين آل المصري في ​حورتعلا​ والتي أدت إلى إصابة المختار ​شوقي المصري​ واشتباكات ​حوش النبي​ بين شبان من ال الحاج حسن والتي أدت إلى إصابة رئيس ​البلدية​ فؤاد الحاج حسن الذي كان يسعى للتهدئة بين المتخاصمين.