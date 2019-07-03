وزيرة الدفاع الفرنسية غادرت بيروت

غادرت وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورانس بارلي​ صباح اليوم ​مطار بيروت​ عائدة إلى بلادها بعد زيارة رسمية الى ​لبنان​ استمرت يومين أجرت خلالها محادثات مع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيسي ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ والوزراء ​سعد الحريري​ ووزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ وقائد الجيش ​العماد جوزاف عون​ وزارت كتيبة بلادها العاملة في اطار ​اليونيفيل​ في ​الجنوب​.

كان في وداعها على أرض ​المطار​ حيث أدت لها مراسم التشريفات في كتيبة المدافعة من ​الجيش اللبناني​ مراسم الوداع، العميد وليد مشموشي ممثلا كل من الوزير بو صعب وقائد الجيش، السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​ ووفد من ضباط ​قيادة الجيش​ بالاضافة إلى أركان السفارة الفرنسية.