وزيرة الدفاع الفرنسية غادرت بيروت

غادرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي صباح اليوم مطار بيروت عائدة إلى بلادها بعد زيارة رسمية الى لبنان استمرت يومين أجرت خلالها محادثات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والوزراء سعد الحريري ووزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وقائد الجيش العماد جوزاف عون وزارت كتيبة بلادها العاملة في اطار اليونيفيل في الجنوب.
كان في وداعها على أرض المطار حيث أدت لها مراسم التشريفات في كتيبة المدافعة من الجيش اللبناني مراسم الوداع، العميد وليد مشموشي ممثلا كل من الوزير بو صعب وقائد الجيش، السفير الفرنسي برونو فوشيه ووفد من ضباط قيادة الجيش بالاضافة إلى أركان السفارة الفرنسية.
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