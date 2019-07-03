مجلس إدارة تيلي لوميار يختار المطران عنداري رئيسًا له

عقد مجلس إدارة ​تيلي لوميار​، اجتماعه السّنويّ في ​بكركي​، برئاسة البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الرّاعي وبمشاركة أعضائه.

إفتتح البطريرك الرّاعي الاجتماع بصلاة تلاها عن نفس المثلّثي الرّحمة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​، والمطران رولان أبو جوده الّذي رافق التّلفزيون منذ نشأته وكان ملاكه الحارس.

ثمّ كان عرض لإنجازات التّلفزيون خلال السّنة المنصرمة، تلا بعدها مدير عامّ تيلي لوميار ورئيس مجلس إدارة نورسات جاك كلّاسي كلمة حدّد فيها الأرقام والمداخيل والمصاريف ومشروع موازنة سنة 2019. كما قدّم مفوّض المراقبة ملاحظاته مصدّقًا على الأرقام المعروضة.

هذا وعالج المجلس خلال اجتماعه عددًا من القضايا المطروحة عليه، واستمع إلى مشاريع وتقنيّات جديدة ستوضع موضع التّطبيق خلال الأشهر المقبلة,لا سيما مشروع اطلاق محطة ب​اللغة​ الانكليزية NOURSAT ENGLISH

وفي ختام الاجتماع، اختار المجلس، ببركة البطريرك الرّاعي، المطران أنطوان نبيل عنداري رئيسًا لمجلس إدارة تيلي لوميار خلفًا للمطران رولان أبو جوده، وتمنّى له التّوفيق في مهامه ​الجديدة​.