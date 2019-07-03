خريس تبلغ من خليل تحويل مبلغ مالي لإنهاء الاوتوستراد بين صيدا وصور

تابع عضو "كتلة التحرير والتنمية" النائب ​علي خريس​ مع زواره الذين توافدوا الى مكتبه في صور، العديد من الامور الحياتية والمعيشية وغيرها من الامور التي تهم المواطن وأبرزها موضوع ​الكهرباء​ وموضوع الاوتوستراد الدولي صيدا - صور في محلة ​برج رحال​ الذي لا يزال يشكل عائقا كبيرا امام المواطنين.

وأجرى خريس لهذه الغاية إتصالا مع رئيس ​الهيئة العليا للإغاثة​ ​اللواء محمد خير​ الذي أكد له ان "الموضوع متوقف بسبب التمويل". ما دفع بالنائب خريس الى الإتصال بوزير المالية ​علي حسن خليل​ الذي اكد "تحويل مبلغ مالي لإنهاء العمل على هذا الطريق".