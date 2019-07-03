تابع عضو "كتلة التحرير والتنمية" النائب علي خريس مع زواره الذين توافدوا الى مكتبه في صور، العديد من الامور الحياتية والمعيشية وغيرها من الامور التي تهم المواطن وأبرزها موضوع الكهرباء وموضوع الاوتوستراد الدولي صيدا - صور في محلة برج رحال الذي لا يزال يشكل عائقا كبيرا امام المواطنين.
وأجرى خريس لهذه الغاية إتصالا مع رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير الذي أكد له ان "الموضوع متوقف بسبب التمويل". ما دفع بالنائب خريس الى الإتصال بوزير المالية علي حسن خليل الذي اكد "تحويل مبلغ مالي لإنهاء العمل على هذا الطريق".
كانت هذه تفاصيل خبر خريس تبلغ من خليل تحويل مبلغ مالي لإنهاء الاوتوستراد بين صيدا وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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