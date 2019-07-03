اصابة امرأة في حادث سير في بلدة عاصون - الضنية

أفادت معلومات صحافية أن امرأة أصيبت برضوض وجروح في أنحاء جسمها بعدما اصطدمت سيارة رباعية الدفع بحافة الطريق في محلة بيت جيدة في بلدة عاصون - ​الضنية​، على الطريق الرئيسي التي تربط الضنية بمدينة طرابلس.

وقد عمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافها ميدانيا.