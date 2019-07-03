اصابة امرأة في حادث سير في بلدة عاصون - الضنية

أفادت معلومات صحافية أن امرأة أصيبت برضوض وجروح في أنحاء جسمها بعدما اصطدمت سيارة رباعية الدفع بحافة الطريق في محلة بيت جيدة في بلدة عاصون - الضنية، على الطريق الرئيسي التي تربط الضنية بمدينة طرابلس.
وقد عمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافها ميدانيا.
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