روحاني: مفاعل أراك النووي سيعود لمستوى نشاطاته السابقة بعد 7 تموز

اعلن الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ ان "مفاعل أراك النووي سيعود لمستوى نشاطاته السابقة بعد السابع من تموز إذا لم تف الأطراف الملتزمة ب​الاتفاق النووي​ بوعودها، واكد ان "ايران ستعاود الالتزام بالاتفاق النووي إذا ظلت الأطراف الأخرى ملتزمة به أيضا". اضاف روحاني قائلا "نصيحتنا لأميركا وأوروبا العودة لطاولة المفاوضات واحترام القانون والتقيد ببنود الاتفاق النووي".

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