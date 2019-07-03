الاتحاد الافريقي يدين الضربة على مركز مهاجرين في ليبيا

دان رئيس مفوضية ​الاتحاد الافريقي​ موسى فكي محمد في بيان "بشدة" الغارة الجوية على مركز احتجاز مهاجرين في ​ليبيا​ التي أدت إلى مقتل 40 مهاجرا وطالب بمحاسبة المسؤولين عن "هذه الجريمة الرهيبة"، داعيا الى "تحقيق مستقل لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الرهيبة بحق مدنيين أبرياء".

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