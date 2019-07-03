شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان": الأحوزة العمرانية والأسواق العشوائية على رأس أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان فضل، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك عددا من الملفات الهامة والحيوية التى ستحرص اللجنة على إلقاء الضوء عليها ووضع حلول لها وذلك من خلال عقد اجتماعات فى حضور التنفيذيين للخروج بتوصيات ملزمة.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستفتح ملف مشاكل بعض المحافظات المتعلقة بالمحليات سواء الأحوزة العمرانية او لجان تثمين أراضى تقنين وضع اليد، بالإضافة للأسواق العشوائية المنتشرة فى بعض المحافظات التى تؤثر على حركة المرور.

وأشار عضو اللجنة، أن منظومة القمامة من أبرز الملفات أيضا إلى جانب ملف الإصلاح الزراعى، ومنظومة الإعلانات، وشبكة الطرق الداخلية لتحسين خدمات النقل وبعض الطلبات الخاصة بالنواب حول إنشاء عدد من الكبارى والمزلقانات التى تهدف لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى محفظاتهم.