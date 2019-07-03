مجلس التعاون يدين “الجريمة الإرهابية” للحوثيين في مطار أبها

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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، الذي أدى إلى إصابة العديد من المدنيين ووصفه بأنه جريمة إرهابية تتعارض مع القانون الدولي والإنساني.
واستنكر الأمين العام استهداف المنشآت المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في المملكة، باعتباره جريمة حرب، وتهديدا مباشرا لسلامة المدنيين الآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، وبرهانا واضحا على تجاوز ميليشات الحوثي الارهابية لكل القيم الإسلامية والقوانين الدولية.
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى التنديد بمثل هذه الجرائم العدوانية ضد المناطق المدنية في المملكة مطالبا مجلس الأمن الدولي بوضع حد لاستمرار ميليشات الحوثي الارهابية في الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية في تهديد واضح للأمن والسلم الإقليمي.
المصدر سكاي نيوز عربية
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