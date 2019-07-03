كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الجيش اليمني تتقدم في صعدة وتحرر مناطق جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية من تحقيق تقدمات وصفها بـ”الاستراتيجية”، في جبهة المزرق جنوب غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية شنت هجوماً مباغتاً تمكنت خلاله من تحرير مناطق استراتيجية في جبهة المزرق جنوب غربي صعدة.

وأكد، تحرير عدد من المناطق والمواقع الاستراتيجية في جبهة المزرق، الواقعة بين مديريتي الظاهر بمحافظة صعدة وحرض بمحافظة حجة، وصولاً إلى السيطرة النارية على الخط الرابط بين المزرق في عزلة الفج والملاحيظ والمناطق المحيطة به.

Advertisements

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية في جبهة المزرق.