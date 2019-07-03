كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تدرج "جيش تحرير بلوشستان" على قوائم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية "منظمة إرهابية"، وقالت إنها ستسعى لحرمانها من الموارد اللازمة للتخطيط لهجمات وتنفيذها.

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية القرار الثلاثاء، وقالت إن المنظمة "جماعة انفصالية مسلحة" تستهدف قوات الأمن ومدنيين بشكل رئيسي في جنوب غرب باكستان.

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وأضافت أنها شنت هجوماً إرهابياً في أغسطس من العام الماضي على القنصلية الصينية في كراتشي، وهجوماً آخر في مايو الماضي على فندق فخم في مدينة جوادار الساحلية.

كانت بلوشستان مسرحاً لتمرد منخفض المستوى أطلقه انفصاليون يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي، وحصة أكبر في الموارد الطبيعية بالمنطقة.