كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق نار في مطار بمدينة لاهور الباكستانية ومقتل شخصين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل شخصان على الأقل وأُصيب آخر بجروح خطيرة عندما فتح شخص النار في المطار الدولي علامه اقبال في لاهور في باكستان، اليوم الأربعاء.

وبحسب ما ورد، تمكنت الشرطة من احتجاز مطلق النار المشتبه به من موقع الحادث.

ووفقًا لمسؤول في الشرطة، فتح الشخص النار على أشخاص أثناء عودتهم بعد أداء العمرة.

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ولم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل حول مطلق النار بعد الاستجواب الأولي.

وقال س.ب كانت سافدار رضا قاضي، إن الحادث وقع في منطقة الوصول خارج مبنى المطار الرئيسي، وإن شخصًا واحدًا أُصيب وهو في حالة حرجة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن إطلاق النار كان بسبب نزاع شخصي، وأن مزيد من التحقيق جار.

ونشرت الإدارة المحلية المزيد من أفراد الأمن بعد حادث إطلاق النار. ويوجد فريق الطب الشرعي في الموقع بالفعل، بينما تم إغلاق نقاط الدخول والخروج إلى المطار.

