كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كندا تسمح بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن جوستين ترودو، رئيس مجلس الوزراء الكندي، بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوتاوا وكييف وقعتا اتفاقًا بشأن توريد الأسلحة.
ووفقًا للاتفاقية، تدرج كندا أوكرانيا في قائمة الدول التي يُسمح بيع الأسلحة لها، حسبما ذكرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا".
وأشار ترودو إلى أن نحو 200 مدرب عسكري من كندا موجودون في أوكرانيا منذ عام 2015.
في الربيع تم تمديد المهمة حتى عام 2022.
وتلقت كييف إذنًا من الحكومة الكندية لشراء "بنادق قنص عالية الجودة" في عام 2019.