كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرس الثوري الإيراني: العدو يركز على الحرب الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن إيران أغلقت طريق العدو بالكامل في المجال العسكري.

وأضاف "سلامي": "في الوضع الحالي، فإن الأعداء هم الذين يشعرون بالقلق من اندلاع الحرب وهذا القلق واضح في سلوكهم البدني والتكتيكي ... في مفترق الطرق الحالي ، الحرب الاقتصادية هي المجال الرئيسي للعدو لمواجهتنا".

يأتي هذا البيان، بعد أن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتز، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "الحرب الاقتصادية" التي تقودها الولايات المتحدة على إيران ستكون ناجحة، مضيفًا أن بلاده تستعد لمشاركة عسكرية محتملة في تصعيد العلاقات بين طهران وواشنطن.

بعد سقوط الطائرات بدون طيار الأمريكية، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه منع الجيش من القيام بضربة انتقامية ضد الجمهورية الإسلامية قبل عشر دقائق فقط من بدء العملية.