كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاضي إيطاليا يأمر باخلاء سبيل قبطانة سفينة لإنقاذ المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار حكم القاضي الايطالي باخلاء سبيل قبطانة سفينة انقاذ المهاجرين التي صدمت زورقًا للشرطة غضب وزير الداخلية الإيطالية الذي أعلن أنها خارجة عن القانون لتحديها امر بالبقاء بعيدا عن الميناء الإيطالي.

قُبض على كارولا راكيت، 31 عامًا، بعد أن ارست سفينة الإنقاذ التابعة لمجموعة سي ووتش الألمانية غير الربحية في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة في وقت مبكر من يوم السبت، بعد 17 يومًا من اصطحابها الركاب المهاجرين من ليبيا.

خلص القاضي إلى أن راكيتي كانت "تقوم بواجبها لإنقاذ الأرواح"، ورفض طلب النيابة بإبقاء القبطانة الألمانية رهن الإقامة الجبرية، وفق ما ذكرته محطة الإذاعة الإيطالية (راي) مساء الثلاثاء.

كان قد حظر وزير الداخلية الإيطالي المناهض للهجرة، ماتيو سالفيني، السفن التي تقوم بمهام إنقاذ إنسانية من المياه والموانئ الإيطالية، بحجة أنها قوارب تشجع الاتجار بالبشر. وقد رفضت سلطات الموانئ الإيطالية مرارًا طلب راكيت لدخول الميناء قبل توجهها إلى ميناء لامبيدوسا دون إذن.

أعرب سالفيني عن غضبه إزاء قرار المحكمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال في حديثه على المباشر علي الفيسبوك ان القرار "يتعارض مع إيطاليا والقانون" ووصف الشعب الإيطالي بأنه طيب لكنه ليس احمق.

