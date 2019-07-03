كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد رفيع المستوى من الهلال الأحمر الإماراتي يزور مديرية سرار يافع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وفد رفيع المستوى من قبل الهلال الأحمر الإماراتي مديرية سرار يافع بمحافظة أبين صباح اليوم الثلاثاء بقيادة مشرف الهلال الإماراتي بمحافظة أبين الأخ" ادهم محمد ياسين، وبرفقته الاخوة حسان الدهبلي ، وأديب راحب ، وكادم باجراد.

وكان في استقبالهم مدير عام المديرية الأستاذ "صالح يسلم قدار"ومدير مكتب التربية والتعليم الأستاذ " فوزي محمد علي" وقائد الحزام الأمني العقيد" هاني امشعث "والشيخ" حمود فاضل" والأستاذ علي الحامدي وآخرون.

ومن جانبه مدير عام المديرية الأستاذ"صالح قدار "رحب ترحيبا حار بالضيوف ومعتبر زيارتهم شرفا كبير على سرار خصوصا ويافع عموما وشاكرا لهم تلك الزيارة ودولة الإمارات الشقيقة على ما تقدمه من جانب انساني لأبناء المحافظات الجنوبية.

بعد ذلك التقى الوفد الزائر بأهالي الشهداء الذي استشهد أبنائهم في جبهات القتال من أجل تقديم العون والمساعدة لأسرهم وذويهم وتلبية بعض متطلباتهم واحتياجاتهم في انآ واحد.

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بعد ذلك خاض الوفد جولة تفقدية إلى عدد من المرافق الخدمية بالمديرية اهما المركز الصحي ، والأمومة والطفولة ، ومدرسة الشهيد محمد عبد للبنين ، ومحطة الكهرباء ، واطلعوا على أبرز ما تحتاجه هذه المرافق من دعم وإعادة تشغيل للبعض منها وبصورة عاجلة مبدين دعمهم للكهرباء بمولد واحد ميجا ليعود نفعها للأهالي.

ومن جانبه الشيخ "حمود فاضل حسين " القى كلمة رحب فيها بالأخوة الضيوف وتطرق بعد ذلك إلى توضيح بعض المعاناة الذي تعيق أبناء المديرية خصوصا في الجانب الصحي ،وفي الوقت نفسه ناشد" الهلال الإماراتي"عبر ممثليه إلى دعم مديرية سرار في الجانب الصحي كونها مفتقرة لمبنى مستشفى ريفي واسع نظراً لكثافة سكانها.

في الختام تقدم ممثلي الهلال يتقدمهم المشرف" أدهم ياسين " بخالص شكرهم وتقديرهم لأهالي سرار على الحفاوة وحسن الاستقبال، مؤكدين بأن مديرية سرار ستكون في جل اهتمام عملهم الإنساني الذي ينفذه الهلال الأحمر الإماراتي في جميع المحافظات الجنوبية.