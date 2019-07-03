كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمطار الغزيرة تتسبب في مقتل 3 أشخاص في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولون ان الامطار الغزيرة في الهند اصابت السد بصدع وتسبب في اغراق نصف القرى في غرب الهند، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وفقد أكثر من 20 آخرين.

يقول ضابط في غرفة مراقبة الشرطة في منطقة راتناغيري بولاية ماهاراشترا انه انكسر سد تيوار في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أثناء هطول الأمطار المتواصلة واجتاحت المياه ما يقرب من عشرة منازل. وتبحث فرق الإنقاذ والشرطة عن المفقودين اليوم الأربعاء.

تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في ولاية ماهاراشترا في انهيار الجدران على أكواخ المدينة، مما أسفر عن مقتل 31 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات منذ مساء الاثنين. وكانت أكثر المناطق تضررًا هي العاصمة المالية للهند، مومباي، حيث قتل 24 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين.

