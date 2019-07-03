كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية تصنف جيش تحرير بلوخستان الباكستاني جماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة ان تنظيم جيش تحرير بلوخستان الباكستاني الانفصالي جماعة إرهابية وتقول إنها ستسعى إلى حرمانه من الموارد للتخطيط لشن هجمات وتنفيذها.

أعلنت وزارة الخارجية القرار يوم الثلاثاء.، مشيرة الي ان جيش تحرير بلوخستان هو جماعة انفصالية مسلحة تستهدف قوات الأمن والمدنيين بشكل رئيسي في جنوب غرب باكستان.

و اضافت ان المجموعة نفذت هجومًا انتحاريًا في أغسطس 2018 استهدف مهندسين صينيين في بلوشستان، وهجوم في نوفمبر 2018 على القنصلية الصينية في كراتشي، وهجوم في مايو 2019 على فندق فخم في مدينة جوادار الساحلية.

كانت بلوشستان مسرحًا للتمرد المنخفض المستوى من قبل الانفصاليين الذين يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي وحصة أكبر في الموارد الطبيعية في المنطقة

