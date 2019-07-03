ميناء طنجة.. الجمارك تحجز أزيد من 5 أطنان من مخدر الشيرا

تمكنت عناصر الأمن بتنسيق مع رجال الجمارك، أمس الثلاثاء، بميناء طنجة المتوسط من حجز شاحنة تحتوي على أزيد من 5 أطنان من مخدر الشيرا.

وتشير المعطيات المتوفرة، أن فرقة من الأمن والجمارك باشرت تحرياتها لمعرفة ظروف وملابسات تهريب هذه الكمية المهمة، التي من المتوقع أن يكون ورائها شبكة متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات.

وشهد ميناء طنجة المتوسط منذ بداية السنة الجارية إحباط العديد من المحاولات لتهريب كميات مهمة من المخدرات والأقراص المهلوسة.