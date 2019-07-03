صادم.. أربعينية تستغل بناتها لممارسة الدعارة

بناء على شكاية، تقدمت بها سيدة أربعينية متزوجة، في سيدي إفني، مفادها أن شخصا، قام بالهجوم عليها داخل منزلها، وحاول اغتصابها؛ انتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، وتمكنت من إيقاف المشتبه فيه الأربعيني، وهو في حالة سكر.

وكشفت الأبحاث والتحريات، التي قامت بها فرقة الشرطة القضائية في المنطقة، أن ما ادعته المشتكية مجرد افتراء، فيما تبين أن الموقوف، قدم كعادته لممارسة الجنس مع إحدى ابنتي الشاكية، إحداهما قاصر، تبلغ من العمر 15 سنة، والثانية عمرها 19 سنة.

وتم إيقاف ابنتي الشاكية، بعدما تبين أنهما تتعاطيان للدعارة بالمقابل، وبوساطة من والدتهما.

إلى ذلك، أسفرت الأبحاث والتحريات عن إيقاف قاصر أخرى، تبلغ من العمر 17 سنة، وتتعاطى بدورها للدعارة بوساطة من المشتبه فيها، كما تم إيقاف ثلاثة زبائن آخرين .

وقد تم إخضاع جميع الأطراف الراشدين لتدابير الحراسة النظرية، والقاصرتين تحت المراقبة الخاصة بالأحداث لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة المختصة، من أجل تهم تتعلق بإعداد وكر للدعارة والوساطة فيها، إضافة إلى استغلال قاصرتين لممارسة الدعارة، وإعطاء القدوة السيئة للأبناء، فضلا عن إهانة الضابطة القضائية، عن طريق التبليغ عن جريمة خيالية، مع العلم بعدم حدوثها.