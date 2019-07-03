الهند: تصدع سد يغرق قرى وارتفاع ضحايا انهيارات الجدران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدت الأمطار الغزيرة في غربي الهند، الليلة الفائتة، إلى تصدع أحد السدود وإغراق عدة قرى، ومصرع ثلاثة أشخاص وفقدان أكثر من عشرين آخرين.

وقال مسؤولون إن صدعا أصاب سدا ليغرق عدة قرى في غربي الهند، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، على الأقل، وفقد أكثر من عشرين آخرين.

وقال ضابط في شرطة منطقة راتناغيري الواقعة في ولاية ماهاراشترا إن صدعا وقع في سد تيواري في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء أثناء هطول أمطار غزيرة ومتواصلة ما أسفر عن جرف ما يقرب من عشرة منازل.

وتقوم فرق الإنقاذ والشرطة بالبحث عن المفقودين اليوم الأربعاء.

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وتسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في ولاية ماهاراشترا في انهيار أسوار على أكواخ قروية، ما أسفر عن مصرع 31 شخصا، على الأقل، وإصابة العشرات منذ مساء الإثنين.

وكانت مومباي، العاصمة المالية للهند، أكثر المناطق تضررا حيث لقي 24 شخصا، على الأقل، مصارعهم وأصيب أكثر من 80 آخرين.

وكان قد لقي 16 عاملا هنديا، على الأقل، مصارعهم، فجر السبت، في انهيار جدار على مجموعة من أكواخ الصفيح في غربي الهند.

وجاء أن جدارا يبلغ ارتفاعه نح 23 مترا قد انهار بعد هطول أمطار غزيرة ما أسفر عن مصرع العمال الذين يعملون في موقع بناء مجاور، وعائلاتهم التي كانت تعيش هناك.