برشلونة يتحرك لضم موهبة يابانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني أبدى استعداده للتعاقد مع موهبة يابانية جديدة، بعدما فشل في التعاقد مع لاعب الوسط الموهوب، تاكيفوسا كوبا (18 عاما) الملقب بـ"ميسي اليابان"، والذي قرر الانتقال للعب بصفوف ريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "آساهي" اليابانية، فإن فريق كاشيما أنتلرز الياباني تلقى بالفعل عرضًا رسميًا من برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد مع لاعب الجناح الشاب هيروكي آبي، لمصلحة الفريق الرديف، دون أن تكشف الصحيفة تفاصيل العرض.

ويعتبر آبي (20 عاما) من المواهب الجديدة للكرة اليابانية، حيث فاز مع فريقه المحلي بلقب دوري أبطال آسيا 2018، لأول مرة في تاريخه، ثم حصد جائزة أفضل لاعب واعد في الدوري الياباني 2018، قبل أن يخوض مع منتخب بلاده منافسات كأس أمم أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" 2019 في البرازيل.

يذكر أن آبي، من الركائز الأساسية بصفوف منتخب اليابان الأولمبي، والذي يتم تطويره من قبل الاتحاد الياباني لكرة القدم، من أجل تحقيق حلم البلاد في حصد ذهبية أولمبياد طوكيو 2020.