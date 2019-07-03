كوبا أميركا: البرازيل تهزم الأرجنتين وتبلغ النهائي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق منتخب البرازيل الفوز على نظيره منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أميركا.

وأحرز هدفا المنتخب البرازيلي اللاعبين غابرييل جيسوس وروبرتو فيرمينو.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب البرازيلي إلى المباراة النهائية التي سيلاقي فيها الفائز من مباراة تشيلي وبيرو.

مجريات المباراة:

شهدت الدقائق العشر الأولى جس نبض من كلا المنتخبين، قبل أن يبدأ المنتخب الأرجنتيني مسلسل الفرص من قبل تسديدة صاروخية من لياندرو باريديس علت عارضة مرمى البرازيل بقليل في الدقيقة 12.

وجاء الرد البرازيلي في الدقيقة 19، عندما استخلص داني ألفيس الكرة قبل أن يراوغ رقيبه ويمرر إلى روبرتو فيرمينو في الناحية اليمنى، فأرسل الأخير كرة "مقشرة" إلى غابرييل جيسوس الذي أودعها الشباك بسهولة من مسافة قريبة.

وبعد سيطرة سلبية على الكرة، حصلت الأرجنتين على ركلة حرة نفذها ميسي نحو منطقة الجزاء وتابعها أغويرو برأسه لترتد الكرة من العارضة في الدقيقة 30، ووقف قلب الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا أمام تسديدة أغويرو إثر تمريرة من ميسي في الدقيقة 36.

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وتحسن أداء ميسي قليلا ليمر من أمام أليكس ساندرو ويسدد كرة ابتعدت عن القائم البعيد في الدقيقة 38، وأبعد المدافع الأرجنتيني خوان فويث قبل أن ينفرد إيفرتون بالمرمى في الدقيقة 42.

وأجرت البرازيل تبديلا بين الشوطين بإشراك ويليان مكان إيفرتون، وهددت الأرجنتين مرمى مضيفتها في الدقيقة 50، عندما تلقى مارتينيز الكرة على مشارف منطقة الجزاء ليسدد بيسراه، لكن الحارس البرازيلي أليسون بيكر سيطر على محاولته بسهولة، وبعدها بدقيقتين هيأ ميسي الكرة لزميله رودريغو دي بول الذي أطاح بها فوق المرمى.

وسنحت فرصة مرتدة خطيرة للبرازيل في الدقيقة 56، عندما راوغ جيسوس من أمامه قبل أن يمرر بينية قصيرة إلى فيليب كوتينيو الذي سدد بعيدا عن المرمى بعد مضايقة فويث، ثم رد القائم محاولة من ميسي في الدقيقة 57، ليدحل بعدها أنخل دي ماريا إلى تشكيلة الأرجنتين بدلا ماركوس أكونا.

وأرغمت الإصابة المدافع ماركينيوس على الخروج من تشكيلة البرازيل ليدخل مكانه جواو ميراندا، واحتسب الحكم ركلة حرة للأرجنتيني على بعد 25 ياردة من المرمى، نفذها ميسي بإحكام لكن أليسون كان مغلفا للزاوية ليمسك بالكرة في الدقيقة 66.

وأجرى بعدها المنتخب الأرجنتيني تبديله الثاني بإشراك جيوفاني لو سيلسو مكان دي بول.

ومن هجمة خاطفة، انطلق جيسوس بالكرة سريعا وراوغ زميله في مانشستر سيتي نيكولا أوتامندي ببراعة قبل أن يضع الكرة على طبق ذهبي أمام فيرمينو الذي أودعها الشباك في الدقيقة 71.

وخرج جيسوس من الملعب ليدخل بدلا منه ألان، وأجرت الأرجنتين تبديلها الأخير بدخول باولو ديبالا مكان نيكولاس تاجليافيكو، دون أن يتغير الحال.