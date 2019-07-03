الاحتلال يسلم 20 قاربا محتجزا للصيدين بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 20 قاربا للصيادين من قطاع غزة، وهي من بين قوارب الصيد المحتجزة والبالغ عددها 65 قاربا. حيث تم في عرض البحر قرب المنطقة الحدودية، تجهيز مركب لسحبها وإحضارها للقطاع.

وقال نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش إن " سلطات الاحتلال أبلغت الارتباط أنها ستسلم اليوم 20 قاربا من قوارب الصيد المحتجزة لديها".

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية يوم في 21 يار/مايو الماضي أن سلطات الاحتلال ستعيد 65 قارب صيد محتجز لديها لغزة، وذلك في أعقاب التماس جمعيات حقوق إنسان للمحكمة العليا الإسرائيلية باستعادة تلك القوارب.

ومنذ عدة أشهر، تجري وفود مصرية وقطرية وأممية، مشاورات وساطة متواصلة بين الفصائل في غزة، وإسرائيل، بغرض التوصل إلى تفاهمات تقضي بإنهاء الحصار عن القطاع.

وتفرض إسرائيل منذ 13 عاما حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.