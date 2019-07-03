تقرير يكشف آلية تسديد العراق الاموال لايران مقابل الغاز والكهرباء بعلم واشنطن

كشف مصدر مسؤول، عن آلية تسديد العراق الاموال لايران مقابل الغاز والكهرباء، مبينا ان واشنطن تعلم بهذه الالية.
واضاف ان "تلك الآلية كانت نتاج أشهر من المحادثات بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين والأميركيين "، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية ستواصل السداد لإيران مقابل الغاز، عن طريق إيداع أموال في حساب لدى مصرف حكومي داخل العراق بالدينار العراقي".
وتابع ان "إيران لن تكون قادرة على سحب الأموال، لكنها ستتمكن من استخدامها لشراء سلع من خارج العراق".
فيما اكد مسؤول أميركي، ان "واشنطن على علم بإنشاء هذه الآلية"، لكن السفارة الأميركية في بغداد رفضت التعليق على الموضوع.
من جهته اكد مسؤول عراقي "سنصبح جهاز صراف آلي لإيران".
ويستورد العراق الطاقة الكهربائية من ايران لتعويض النقص فيها وخاصة في موسم الصيف التي يزيد فيها استهلاك الطاقة بشكل كبير، كما يستورد العراق الغاز الجاف من ايران لتغذية المولدات الكهربائية التي تعمل بهذا الوقود.
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