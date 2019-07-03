انطلاق فعاليات مؤتمر SAP عراق في العاصمة بغداد

انطلقت فعاليات مؤتمر "SAP عراق" في العاصمة بغداد والخاص بالتحول الرقمي والحوكمة الالكترونية، برعاية وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات وافق السماء للاتصالات ولأول مرة في العراق. وقالت هيئة الاتصالات في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن شركة SAP الالمانية المتخصصة في البرمجيات وتطبيقات الحكومة الالكترونية بغية الانفتاح على سوق العراق ولاول مرة تعقد مؤتمرها السنوي في العاصمة بغداد بحضور رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي ورئيس مجلس الامناء اشرف الدهان ووكلاء وزارة الاتصالات امير البياتي و كريم مزعل ومدير عام شركة السلام ومعاون مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية اركان شهاب احمد وبحضور ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني والمالية والنفط والصحة والبيئة والاسكان والاعمار والشباب والرياضة وجامعة بغداد والسفارة الالمانية للاطلاع على احدث التقنيات والتطبيقات في عالم الحوكمة الالكترونية.



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