القبض على سراق في بغداد

افاد إعلام نجدة بغداد، اليوم الاربعاء، بأن دوريات النجدة القت القبض على سراق بمناطق متفرقة من العاصمة. وقال في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن دوريات نجدة بغداد الجديدة تمكنت من القاء القبض على سارق دخل الى بيت امرأة وبيده آلة جارحه وسرق حقيبة نسائية بداخلها مبلغ ٢٥٠ الف دينار بدلالة المواطنة طالبة النجدة.



وعلى صعيد آخر، اشار بيان اعلام نجدة بغداد، الى أن مواطنا استنجد بدوريات نجدة الكندي في منطقة النهضة بقيام احد الاشخاص بسرقة موبايله وعلى الفور تم القاء القبض عليه وتسليمه الى مكتب مكافحة الاجرام حسب الاختصاص .

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