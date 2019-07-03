تعرف على مواجهات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا

2019-07-03 | 09:08
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انتهى دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بالكشف عن جميع المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في المسابقة التي تقام في مصر حتى يوم 19 من تموز الحالي.
وفيما يلي مباريات دور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية 2019:
المغرب ضد بينين
اوغندا ضد السنغال
نيجيريا ضد الكاميرون
مصر ضد جنوب افريقيا
مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية
غانا ضد تونس
كوت ديفوار ضد مالي
الجزائر ضد غينيا
تقام مباريات ثمن النهائي خلال أربعة أيام وهي 5 و6 و7 و8 تموز الحالي.
وتبدأ منافسات دور ال16 بمواجهة المغرب أمام بينين وفي اليوم ذاته ستلعب أوغندا ضد السنغال.
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