بالصور: كائن بحري غريب الأطوار

وكتب الصياد جيسون "ليس عندي أي فكرة عن هذا الوحش. هل لديكم مقترحات؟" وأرفق التعليق بصورة. ويظهر في الصورة سمكة نصف شفافة وبفم كبير.

فعلق أحد المستخدمين ستيف بيكر مازحا: "لا يوجد أدنى شك أنني كنت أشعر بهذا الشعور في صباح الأحد الماضي بعد حفلة كبيرة". وحصل تعليقه على أكثر من 50 إعجابا.



وقارن المستخدمون الكائن بمعارفهم. وكتب أحدهم: "هذه أم حبيبتي السابقة!"- ودعمه آخرون. واقترح بعضهم أن السمكة متحولة بسبب البلاستيك المرمي في المحيط.



ولكن تمكن بعض المستخدمين من تحديد نوع السمكة- Haplophryne mollis. وقد اصطادها الصياد رومان فيدورتسوف من مورمانسك. ونشر الصياد الروسي الصورة في عام 2016 على تويتر.