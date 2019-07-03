بسبب اسمه... يتلقى هدايا من 'غوغل'

واثارت شهادة ميلاد الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي سخرية الكثيرين، بعد أن قامت والدته بنشرها، حيث قال معلقون ان المولود سيجد صعوبة عند البحث عن اسمه على موقع "غوغل".

من جهتها أشارت والدة الطفل "غوغل" إلى أن الشركة أرسلت مجموعة من الهدايا تعبيرا عن تقديرها، آملة أن يستلهم الطفل "غوغل" من موقع "غوغل" قدرته على مساعدة الاشخاص.

