بسبب اسمه... يتلقى هدايا من 'غوغل'

تلقى مولود اندونيسي مجموعة من الهدايا مقدمة من شركة "غوغل" العالمية، بعد أن قرر والداه أن يحمل الطفل اسم الشركة.
واثارت شهادة ميلاد الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي سخرية الكثيرين، بعد أن قامت والدته بنشرها، حيث قال معلقون ان المولود سيجد صعوبة عند البحث عن اسمه على موقع "غوغل".
من جهتها أشارت والدة الطفل "غوغل" إلى أن الشركة أرسلت مجموعة من الهدايا تعبيرا عن تقديرها، آملة أن يستلهم الطفل "غوغل" من موقع "غوغل" قدرته على مساعدة الاشخاص.
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