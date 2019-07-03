صحيفة فرنسية: حزب الله لن يدخل في مواجهة مباشرة مع إسرائيل بسبب إيران

استبعدت صحيفة "لوجورنال دو ديمونش" le journal de dimanche دخول حزب الله في مواجهة مباشرة مع إسرائيل ، مشيرة إلى أن المليشيا اللبنانية ستكون أكبر الخاسرين في حال اندلاع أي مواجهة.

وأشارت الصحيفة إلى وصول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى مستوى غير مسبوق بعد استهداف طهران لطائرة أمريكية بدون طيار، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي لاتخاذ قرار بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، قبل أن يتراجع في اللحظات الأخيرة عن القرار.

وأكدت الصحيفة أن أي عملية عسكرية جديدة ليست في مصلحة حزب الله، لا سيما بعد فقدانه خلال السنوات الأخيرة العشرات الذين سقطوا في سوريا.

وأوضحت أن المليشيا اللبنانية خسرت في الصراع السوري قرابة 1500 عنصر، فضلاً عن خفض التمويل من إيران بعد تغليظ العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران .