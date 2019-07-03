أصدرت السلطات اليابانية تعليمات بإجلاء نحو 800 ألف من سكان ثلاث مدن في منطقة كاجوشيما جنوب غرب اليابان إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في زيادة مخاطر الفيضانات ووقوع انهيارات أرضية.
وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هطول الأمطار في جنوب غرب وغرب اليابان حتى اليوم التالي وأصدرت أوامر بإجلاء حوالي 310 آلاف شخص من ثماني بلديات أخرى في منطقتي كاجوشيما وميازاكي المجاورة.
وحثت وكالة الأرصاد المواطنين على حماية أنفسهم، قائلة إنها قد تصدر تحذيرا خاصا من هطول أمطار غزيرة على منطقتي كوماموتو وكاجوشيما- وربما مناطق أخرى- إذا ارتأت أن الأمطار قد تصل إلى واحدة من أعلى المستويات غزارة منذ عقود.
كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء 800 ألف شخص جنوب غرب اليابان بسبب الأمطار الغزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.