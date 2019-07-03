اعتقال 63 تركيا بتهمة الوقوف وراء تحركات الجيش في 2016

اعتقلت ​السلطات التركية​ 63 شخصا ولا تزال تلاحق 89 آخرين لتوقيفهم في جميع أنحاء البلاد في إطار التحقيقات التي تستهدف مؤيدي حركة الداعية فتح الله غولن داخل ​الجيش​ المتهمين بالوقوف وراء تحركات الجيش في 2016.

وذكرت قناة "​سكاي نيوز​" أن ​النيابة العامة​ في إزمير وقونية أصدرتا مذكرات اعتقال بحق 42 و40 من أفراد ​القوات المسلحة​ على التوالي.

كما أعلن مكتب المدعي العام في ​إسطنبول​ في بيان أنه يبحث عن 40 جنديا، بعضهم تم تسريحهم بالفعل.