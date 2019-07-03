اردوغان للرئيس الصيني: الأقليات الاتنية تعيش بسعادة في شينجيانغ

ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية أن الرئيس التركي رجب طيب ​اردوغان​ اكد لنظيره الصيني ​شي جينبينغ​ أن الأقليات الاتنية تعيش بسعادة في إقليم شينجيانغ.

والتقى اردوغان شي في قصر الشعب في بكين الثلاثاء بعد أربعة أشهر على وصف وزارة الخارجية التركية معاملة المسلمين الأويغور الناطقين بالتركية بأنها "عار كبير على الإنسانية". في موقف خالف انتقادات ​أنقرة​ في الماضي لبكين حول القمع في هذه المنطقة. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اردوغان قوله إن "​تركيا​ ما زالت ملتزمة ​سياسة​ الصين الواحدة".

وشدّد أردوغان "على أن كون المقيمين من مختلف الاتنيات يعيشون بسعادة في منطقة شينجيانغ للأويغور التي تتمتع بحكم ذاتي بسبب ازدهار الصين أمر واقع وتركيا لن تسمح لأحد بدق إسفين في علاقاتها مع الصين". وأضافت أن الرئيس التركي "عبّر عن استعداده لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة والتعاون الأمني مع الصين للتصدي للتطرف".

وتفرض ​الحكومة الصينية​ إجراءات أمنية مشددة في إقليم شينجيانغ الواسع الذي يقع على حدود آسيا الوسطى و​باكستان​، منذ سلسلة اعتداءات دامية نسبت إلى أعضاء من أقلية الاويغور.