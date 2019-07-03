مصلحة الليطاني: أرقام قياسية للطاقة المنتجة ووفر على الخزينة بـ 25 مليار ليرة

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان عن ارقام قياسية في الطاقة المنتجة في معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في النصف الاول من العام 2019، وتحقق وفر صافي على الخزينة العامة من كلفة ​الطاقة الكهربائية​ لتغذية الشبكة العامة بلغ 60 مليار ليرة لبنانية.

كما عممت المصلحة "جدولا يبين انتاج الطاقة الكهرومائية خلال النصف الاول من العام 2019، حيث بلغ مجموع الطاقة المنتجة حولي 415 مليون كيلو واط ساعة، وبلغت قيمة فاتورة الطاقة المستحقة على ​مؤسسة كهرباء لبنان​ لصالح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حوالي 25 مليار ليرة لبنانية".