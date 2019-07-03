اعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه "استكمالاً لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص من ​سوريا​ إلى ​لبنان​، ونتيجةً للمتابعة والرصد، تمكنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 2/7/2019، من توقيف المهرّب: د. ج. ( مواليد عام 1994، لبناني) على متن ​سيارة​ فان نوع ​مرسيدس​ لون أبيض، وبرفقته /26/ شخصاً من الجنسية السورية (رجُلان و/10/ نساء و/14/ أطفال)، وذلك في بلدة مشمش العكارية، لمحاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة. كما أوقفت إحدى دوريات الشعبة، بالتاريخ ذاته، في بلدة ​الخيام​ /8/ أشخاص من التابعية السورية، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.سلموا الى القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شعبة المعلومات توقف مهرباً لبنانياً و34 شخصاً سورياً بجرم دخول خلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.