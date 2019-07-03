شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إسكان البرلمان": تطوير العشوائيات وشبكات مياه الشرب أولوية باللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تطوير العشوائيات، وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، أبرز الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة خلال الفترة المقبلة المتبقة من دور الانعقاد الحالى.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف مياه الشرب والصرف الصحى من أبرز الملفات، وذلك لأنه يتعلق بشريحة عريضة من المجتمع المصرى، مطالبا بضرورة توجيه الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى أوجه انفاقها الصحيحة، وأن يتم وضع خطة بعد حصر كافة الشبكات المتهالكة لتطويرها وفقا للأشد احتياجا ويتم التنفيذ بجدول زمنى ملزم لجميع الجهات.

وأوضح عضو اللجنة، أن ملف تطوير العشوائيات شهد الكثير من الاهتمامات خلال السنوات القليلة الماضية، مطالبا بمتابعة الملف عن قرب للوقوف على المناطق التى يتم تطويرها على مستوى الجمهورية وتوفير وحدات بديلة للمواطنين وكيفية استثمار هذه المناطق فيما بعد.