تونس تجدد اتفاقية مع شركة إيطالية للغاز بـ 190 دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبرمت تونس مجددا أمس، الثلاثاء، اتفاقية مع شركة إيطالية للمحروقات، تحصل بمقتضاها، سنويا، على 190 مليون دولار.

ووفق لبيان نشرته الحكومة التونسية، جرى توقيع الاتفاق بحضور وزير الصناعة التونسي، سليم الفرياني، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للطاقة، تحت إشراف رئيس الحكومة التّونسي، يوسف الشّاهد.

وستمكن هذه الاتفاقية التي تأتي إثر انتهاء اتفاقيتين مبرمتين بين الدولة التونسية وشركة "إيني" الإيطالية عامي 1977 و1991، من توظيف نسبة 5.25 بالمائة على إيرادات الغاز المنقول لفائدة الدولة التونسية.

وبحسب المصدر نفسه، تقدر إيرادات الغاز المنقول، سنويا، بحوالي 500 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 175 مليون دولار.

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وينص الاتفاق على "تكفل الجانب الإيطالي بصيانة وتطوير وتأهيل التجهيزات والمعدات، بكلفة تقدر بحوالي 160 مليون دولار، على امتداد 10 سنوات".

كما سيمكن الاتفاق ذاته تونس من التزود بالغاز الطبيعي بـ3.8 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 65 بالمائة من الاستهلاك السنوي للغاز، و"ذلك ضمانا للأمن الطاقي".

ومن المنتظر أن يدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ في أيلول/ سبتمبر القادم، وفق المصدر نفسه.