إصابة خطيرة بحادث طرق قرب عسفيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق وقع بين سيارتين في المنطقة الواقعة بين قرية عسفيا وجامعة حيفا صباح اليوم، الأربعاء، عن إصابة شابين وصفت حالة أحدهما بانها خطيرة. وقامت طواقم إنقاذ بتخليص عالقين جراء الحادث.

وأفادت مصادر طبية أن الحادث وقع بين سيارتين على شارع 672 (أبا حوشي) باتّجاه عسفيا، حيث توجّه المسعفون لتقديم العلاج للمصابين، وأحالوهما لمستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج الطّبي، بعد أن خُلّصا من داخل السّيارتين. ووُصفت حالة أحدهما (20 عاما) بالخطيرة، كما أنّه كان فاقدًا لوعيه ومُصابا بجروح بالأطراف، أمّا الثّاني فوصفت حالته بالطّفيفة. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن 44 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2019، وبلغ عدد الضحايا الإجمالي 159 ضحية بينهم 16 ضحية في الأسبوعين الأخيرين.