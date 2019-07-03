اعتقال 15 فلسطينيا بالضفة وهدم منشآت بيطا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيا بمداهمات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما هدمت جرافات الاحتلال منشآت زراعية وسكنية بمسافر يطا قضاء الخليل.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن جنوده اعتقلوا 15 شابا بحملة مداهمات واقتحامات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ضياء أبو عكر عقب اقتحام منزله في مخيم عايدة.

بينما في محافظة الخليل، فتشت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في يطا، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة من محل تجاري، إضافة إلى اقتحام قرية الريحية.

وفي مدينة الخليل، انتشرت قوات راجلة من جيش الاحتلال في عدد من الأحياء السكنية خاصة في منطقة الحاووز وحي عيصى.

في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب مداهمة منزله في بلدة قباطية جنوب جنين.

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وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال داهموا عمارة السخل في قباطية واقتحموا شقة واعتقلوا الشاب أحمد اشتية زكارنة وفتشوا منزل ذويه.

أما في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد عدنان الكنش، بعد دهم منزله وتفتيشه بقرية جفنا.

كما داهمت تلك القوات عددا من المنازل في حيي بطن الهوى والطيرة بمدينة رام الله، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

إلى جانب المداهمات والاقتحامات، شرعت جرافات عسكرية للاحتلال صباح اليوم الأربعاء، بهدم عدد من المنشآت الفلسطينية في منطقة مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

وقال الناشط إبراهيم الهذالين إن قوات معززة للاحتلال برفقة معدات هدم داهمت مسافر يطا، وشرعت بهدم عدد من المنشآت الفلسطينية.

وتصنف سلطات الاحتلال منطقة مسافر يطا، ضمن مناطق (ج)، الخاضعة لسيطرة الاحتلال الأمنية والمدنية.