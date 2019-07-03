بعمر ناهز الـ50... امرأة تفقد 270 كلغ من وزنها! (فيديو)

تمكنت المواطنة الأمريكية، ميلا كلارك، من تحقيق حلمها بالمشي والوقوف على قدميها مجددا بعد أن فقدت 270 كلغ من وزنها الزائد.
وبعد أن سمعت المرأة بتحدي خسارة الوزن الذي يشارك فيه الناس عبر برنامج My 600lb Life على قناة TLC قررت المشاركة هي أيضا، وبالفعل بدأت بخسارة وزنها تدريجيا.
وفي المرحلة الأولى من برنامج التنحيف تمكنت كلارك من خسارة 50 كلغ من وزنها بفضل نظام غذائي خاص وضعه لها الأطباء، وبعدها خضعت لعمليات جراحية لإزالة الأورام اللمفية من جسدها، وبعض العمليات الأخرى لإزالة الدهون والجلد المترهل، وبعد 3 سنوات من اتباع الحميات الغذائية وممارسة التمارين الرياضية تمكنت المرأة اليوم من الوصول إلى وزن 70 كلغ.
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