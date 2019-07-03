النزاهة تضبط تلاعباً بملياري دينار ونصف المليار بمستند لبناء مستشفى

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاربعاء، عن ضبط حالات تلاعبٍ في مستند الصرف الخاصِّ بمشروع بناء مستشفى عامٍّ في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، مُبيِّنةً أنَّ قيمة التلاعب تصلُ إلى ملياري دينار ونصف المليار. الدائرة أشارت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إلى أنَّ "فريق عملٍ من مكتب تحقيق كركوك التابع للهيأة انتقل إلى ديوان المحافظة وقام بضبط حالات تلاعبٍ في مستند الصرف الخاصِّ بصرف مستحقات ذرعة واقع الحال لمشروع بناء مستشفى عامٍّ في الحويجة، إضافةً إلى ضبط أصل استمارة الخلاصة النهائيَّة للمشروع وأمر الصرف الذي تمَّ بموجبه صرف مبلغ الزيادة خلافاً للقانون".



واضاف ان "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق قادت إلى الكشف عن وجود حكٍّ وشطبٍ على المبلغ الخاصِّ بالأعمال الإضافيَّة البالغ مقدارُهُ (3,616,298,250) مليارات دينارٍ، فيما أصبح المبلغ بعد التلاعب بالمستند (6,076,298,250) مليارات دينار، بفارقٍ بلغ ( 2,460,000,000) ملياري دينارٍ".



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