نائب مسيحي: تصرف كنا ضد نواب المكون بخصوص الكوتا فردي ومستعجل

وصف النائب عن المكون المسيحي هوشيار قرداغ، الأربعاء، تصرف النائب يونادم كنا بشأن الكوتا بـ"الفردي والمستعجل وغير المدروس"، مؤكداً على أهمية احترام "رؤساء طوائف ورجال الكنيسة والنأي بهم عن السجالات السياسية والصراعات الحزبية الضيقة". يتبع...



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